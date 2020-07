Die Fassade ist das Aushängeschild jeden Hauses. Mit der Zeit setzen ihr jedoch Umweltbelastungen in Form von Emissionen, Witterungseinflüsse und UV-Strahlung zu und so sollte sie je nach Zustand ca. alle 15-25 Jahre erneuert werden. Die Renovierung einer Hausfassade geschieht nicht im Handumdrehen. Zumal eventuell noch Maßnahmen zur Dämmung mit dem Ziel zukünftiger Energieeinsparungen mit in das Projekt einbezogen werden müssen!