Längst konnten die Behörden die Verbreitung des Coronavirus in den Hotels in St. Wolfgang auf eine Gruppe von 26 jungen Praktikanten zurückführen. Erst jetzt klar ist indes, dass auch 13 Jugendliche aus Niederösterreich dieser Gruppe angehört oder zumindest mit ihr in Kontakt gestanden haben dürften. Insgesamt ist die Zahl jener Personen, die im Zusammenhang mit dem Cluster in Oberösterreich positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hierzulande auf 16 angestiegen. Neben dem bereits bekannten Folgefall dürften sich auch zwei Hotelgäste angesteckt haben.