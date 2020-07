Das Coronavirus hat das Bundesheer erreicht. In der Salzburger Schwarzenbergkaserne ist ein junger Unteroffiziert positiv auf Covid-19 getestet worden, bestätigt Sprecher Rene Auer. „Der Mann befindet sich bereits in Heimquarantäne.“ Er steckte sich bei einem Freizeitbesuch am Wolfgangsee an und gehört somit zum St. Wolfganger Corona-Cluster.