Wie erst am Dienstag bekannt wurde, sollen sich die Täter am Sonntag in der Zeit zwischen 17 und 17.45 Uhr in das Einfamilienhaus in Leutasch eingeschlichen haben. „Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten letztlich aus einem Rucksack zwei Geldtaschen“, berichtet die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren, dreistelligen Eurobetrag.