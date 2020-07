Persönliche Kämpfe

Die Balladendichte ist aufgrund der thematischen Schwere nachvollziehbar hoch, doch in intensiven Vergangenheitsabhandlungen wie „Diagnosis“ oder dem orchestralen „Reckoning“ kann man zu jeder Zeit versinken. Das ist nicht zuletzt Morissettes einzigartiger Stimme geschuldet, die sich ihren Weg so stark wie seit vielen Alben nicht mehr durch alle Facetten ihres Könnens bahnt und „Such Pretty Forks In The Road“ somit schon rein technisch zu einem Meisterwerk im reichhaltigen Oeuvre der Künstlerin gedeihen lässt. Beeindruckend etwa die in Text gegossene Nähe zwischen Mutter und Kind im berührenden „Ablaze“ oder der in aller Öffentlichkeit ausgetragene Kampf gegen den vorschnellen Griff zur Flasche in „Reasons I Drink“, der Morissette aus vielerlei Gründen eben nicht immer perfekt gelingt. Im dazugehörigen Video personifiziert sie vier verschiedene Charaktere, die mit unterschiedlichen Süchten im Leben klarkommen müssen.