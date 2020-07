Im rundenbasierten Taktik-Rollenspiel „Othercide“ des französisch-schwedischen Entwicklers Lightbulb Crew können sich Gamer seit Dienstag auf PC (via Steam), PS4 und Xbox One „als letzte Hoffnung der Menschheit gegen gefährliche Bosse in epische Schlachten“ stürzen. Eine Version für Nintendos Switch-Konsole soll noch im Sommer folgen. Wir zeigen den spektakulären Launch-Trailer.