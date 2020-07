Nachdem am Montag bekannt geworden war, dass die Pizzateig-Kombinationen der Diskonter Hofer, Spar, Nah und Frisch, Norma, Metro und Lidl durch mögliche Verunreinigungen durch Metallteilchen zurückgerufen wurde, haben am Dienstag auch andere Anbieter reagiert - so teilte etwa REWE mit, dass „aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes die Produkte clever Pizza-Kombi Pizzateig & Tomatensauce 600g sowie Penny Ready backfertiger Pizzateig mit fruchtiger Tomatensauce im Glas 600g zurückgerufen wurden“.