24-Stunden-Betreuung „funktioniert eigentlich ganz gut“

Am System der 24-Stunden-Betreuung durch (derzeit vorwiegend ausländische, Anm.) Pflegerinnen will Wöginger festhalten. Aus Sicht des ÖVP-Klubchefs hat sich dieses System auch in der Coronakrise bewährt: „Es ist nicht zu Engpässen in den Bundesländern gekommen. Das funktioniert eigentlich ganz gut - möge es so bleiben.“