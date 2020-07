PayLivery kann laut Willhaben von Verkäufern kostenfrei für Anzeigen mit einem Artikelpreis von bis zu 999,99 Euro aktiviert werden. Wer bei der Übergabeoption „Versand“ auswähle, habe zusätzlich die Möglichkeit, Paketgröße und Versandpartner zu bestimmen, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Nach Aktivierung können Interessierte demnach eine Kaufanfrage mit konkretem Preisangebot stellen. Im Rahmen dessen würden alle Kosten inklusive Versand „transparent und übersichtlich aufgelistet“, hieß es. Der Verkäufer könne dieses Angebot annehmen oder ablehnen. Komme es zu einer Einigung, könne per Kreditkarte oder Sofortüberweisung bezahlt werden.