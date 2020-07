„Da muss sich etwas ändern“

„Da muss sich etwas ändern, und da wird sich etwas ändern, das darf sich nicht wiederholen“, versicherte Anschober, der eine elf Punkte umfassende Reform des Ministeriums ankündigte. „Wir werden uns in einigen Bereichen neu aufstellen“, stellte der Minister eine „umfassende Organisationsreform“ in Aussicht. Was an Schwächung - Stichwort Hartinger-Klein - im Bereich der Krisenbewältigung passiert sei, werde jedenfalls korrigiert, in anderen Bereichen will der Minister sein Haus „krisensicher aufstellen“.