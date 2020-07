In der Neuen Mittelschule in St. Ruprecht in Klagenfurt ist Dienstagvormittag bei Flämmarbeiten am Dach ein Feuer ausgebrochen. Der geschmolzene Kunststoff der Dachkuppel tropfe in das untere Stockwerk und verursachte somit einen weiteren Brand. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.