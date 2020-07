Und die beeindruckenden Zahlen untermauern, was von 3. bis 6. Juni 2021 auf Graz zukommen wird: An 14 Standorten in der ganzen Stadt werden in 213 Bewerben 639 Medaillenentscheidungen fallen. Denn 23 Sportverbände tragen in nur vier Tagen ihre Staatsmeisterschaften in der steirischen Landeshauptstadt aus. Mit einem Event in solch einer Größenordnung hat sich Sport Austria das große Ziel gesetzt, dass den Leistungen der heimischen Athleten eine medial größere Aufmerksamkeit geschenkt wird, als es bisher meist der Fall war. Auch darum werden alle Entscheidungen für die Fans kostenfrei zu sehen sein. Darüber hinaus soll die Innenstadt in der Zeit der Wettkämpfe sogar autofrei werden!