Nur 89 Minuten in den letzten neun Zweitliga-Partien. Bereits Dieter Hecking baute in seinem erfolglosen Aufstiegskampf nicht mehr auf ihn. Und Neo-Coach Daniel Thioune (von VfL Osnabrück) scheint im nächsten Anlauf mit dem Ex-Bundesliga-Dino nicht mehr mit dem Kitzbüheler zu rechnen. Aber Lukas Hinterseer kann sich entspannt zurücklehnen - sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2021. Und insgesamt zehn Tore plus drei Assists machen den Stoßstürmer für andere Klubs allemal interessant. Die oft kritischen HSV-Fans wollen zwar, dass „Hansi“ bleibt - doch sein Abschied scheint nur mehr eine Frage der Zeit. Oder des Geldes: Denn die Hanseaten müssen wohl einen Teil seines Jahresgehalts (kolportiert 1 Million Euro) überweisen.