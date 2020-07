Der jüngere Autofahrer wollte just in jenem Moment auf die Bundesstraße abbiegen, als ein Saalfeldner (33) die Fahrbahn entlang fuhr. Eine seitliche Kollision folgte. Neben den beiden Lenkern wurden auch zwei weitere Insassen verletzt. Alle vier Personen wurden von der Rettung ins Zeller Spital gebracht. Zudem entstand an beiden Autos erheblicher Schaden. Alkoholisiert war laut Polizei keiner der beiden Lenker.