Seit 30 Jahren ist er als Wrestler im Geschäft. Gerhard Hradil, in der Szene auch als „Humungus“ bekannt, hat schon so manchem Gegner erhebliche Schmerzen zugefügt. Auch Moderator Max Schmiedl musste den Schwitzkasten des Gründers der Wrestling School Austria in der neuen Folge von Stiegenhaus West kennenlernen. Der von oben bis unten tätowierte Hradil verrät im Interview auch, warum das amerikanische Profi-Wrestling nur mehr „Trampolinspringen in Spandex-Hosen“ ist, wie er in Japan zum Star wurde - und was an seinen Shows in Österreich echt oder nur gespielt ist.