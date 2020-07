Strache residiert in Villa in Klosterneuburg

Fakt ist: Strache ist zwar an einer Adresse in Wien-Landstraße hauptgemeldet, lebt aber mit seiner Familie auch bei Klosterneuburg in Niederösterreich. Die Kleinstpartei „Wandel“ zweifelt deshalb am Hauptwohnsitz Wien, ortet einen Verstoß gegen das Meldegesetz und hat daher eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht. Die Vorwürfe sind nicht neu. Bereits bei früheren Wahlgängen war Kritik aufgekommen, dass Strache an seiner als Hauptwohnsitz gemeldeten Adresse in Wien-Landstraße nicht tatsächlich residiert.