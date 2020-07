Weil US-Präsident Donald Trump bei einer Ansprache am Mount Rushmore zwei seiner Songs verwendet hat, überlegt der kanadische Rockstar Neil Young nun doch, rechtliche Schritte einzuleiten. „Stellt Euch vor, wie es sich anfühlt, ,Rockin‘ in the Free World‘ zu hören, nachdem dieser Präsident gesprochen hat, als wäre es sein Titelsong. Ich habe ihn nicht dafür geschrieben“, schrieb der 74-jährige Musiker auf seiner Website.