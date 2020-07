Über das Bansko-Training Anfang des Jahres, in dem sie angeschlagen angetreten war, sagte sie bereits im Mai im sportkrone.at-Interview: „Das war die schlimmste Erfahrung in meinem Leben!“ Am Dienstag antwortete die 31-Jährige, als sie im Ö3-Wecker gefragt wurde, ob sie glaube, dass sie damals an Corona erkrankt gewesen war: „Es waren gewisse Symptome da. Es war ein viraler Infekt, aber welcher es genau war, weiß ich nicht.“