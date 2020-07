Und sie will wissen: „Und was treibt Leute in den sozialen Netzwerken an, andere zu beschimpfen? Die Frau mit ihrem Enkelsohn auf dem Profilfoto sieht aus, als könne sie keiner Fliege was zuleide tun, benutzt aber Worte wie KRÜPPEL und wird zum Hater! Ich finde das traurig! Wir alle sagen immer wieder, wie toll ist es doch, dass jeder Mensch einzigartig ist. Und dann können manche nicht ertragen, dass Füße nicht der Norm entsprechen?“ Und weiter: „Seid glücklich, gesund zu sein ... So viele würden sich ein paar gesunde Füße wünschen, haben sie aber nicht.“