Am stärksten zu beobachten gewesen sei dieser Trend in Europa, wobei die Finnen (34%) und Spanier (30%) an der Spitze stehen, berichtete „Forbes“ unter Berufung auf die Umfrage der Medienagentur Dentsu Aegis Network. Mehr als die Hälfte der Befragten der Generation Z (58%) misstraut demnach Technologieunternehmen und der Nutzung ihrer Daten, während weitere 37% glauben, dass soziale Medien einen negativen Einfluss auf den politischen Diskurs in ihrem Herkunftsland haben. Diese Meinung ist in Ungarn (56%), Australien (50%) und den USA (48%) am stärksten ausgeprägt. Fast die Hälfte der Befragten hat daher Maßnahmen ergriffen, um den Datenaustausch zu reduzieren - etwa, indem sie Ortungsdienste deaktivierten oder ihren Suchverlauf löschten.