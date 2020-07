Es war der erste Auftritt der Moderatorin nach einem Urlaub in Österreich. Sie ließ via RTL wissen: „Mir geht es wieder gut. Keine Ahnung, was los war. Ich hatte einfach Kreislaufprobleme. Ich finde das Wetter auch wirklich total krass hier. Ich bin nur noch die Bergluft gewöhnt nach meinem Urlaub in Österreich. Irgendwie ist mir echt schwindelig geworden, wie es uns allen mal geht. Im Idealfall steht man dann nicht mitten im Fernsehstudio und die Kamera geht an. Jetzt ist es wieder gut. Ich habe die Füße hochgelegt und ruhe mich aus.“