Beide Fahrzeuge wurden in die angrenzende Wiese geschleudert. Der 53-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt, er musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Auch der 25-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt. Beide Fahrer wurden nach der Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht.