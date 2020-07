Poleposition, schnellste Runde und Rennsieg - diesen Hattrick holte Lewis Hamilton zuletzt in Ungarn zum bereits 16. Mal in seiner Karriere. Zweimal (2015 und 2017) gelang ihm dieses Kunststück auch schon bei seinem Heim-Grand-Prix in Silverstone. Wo Hamilton nun zweimal in Serie nur schwer zu schlagen sein wird. Denn vor dem am Wochenende beginnenden Silverstone-Doppelpack ist sich Deutschlands Ex-Pilot Ralf Schumacher sicher: „Hamilton und Mercedes haben bisher noch nicht gezeigt, was sie wirklich können. 80 Prozent reichen locker, um die Konkurrenz im Griff zu haben.“