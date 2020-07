Erschöpfung als Hauptgrund

Viele würden sich einfach überschätzen. In 90 Prozent der Fälle sei nämlich Erschöpfung der Grund für einen Notruf, so Koboltschnig: „Während am Klettersteig in Griffen oft die Mittagshitze die Kletterer an ihre Grenzen bringt, ist es am Türkenkopf seine Länge. Oft haben die Sportler dann auch noch zu wenig zu trinken mit.“ Die Bergretter raten, mit leichten Klettersteigen zu beginnen.