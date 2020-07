Vier von fünf US-Unternehmen wollen weiter Home-Office ermöglichen

In den USA hat eine große Mehrheit der Unternehmen in der Corona-Krise die Vorteile des Home-Office schätzen gelernt: In einer am Montag veröffentlichten Umfrage des US-Unternehmerverbands Nabe gaben mehr als 80 Prozent der Betriebe an, sie würden ihren Mitarbeitern zumindest „bis zu einem gewissen Grad“ auch nach der Krise anbieten, von Zuhause aus zu arbeiten.