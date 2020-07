Der Motorradlenker (56) aus Schladming war am Montag auf der Thalgauer Landesstraße in Richtung Eugendorf unterwegs. Beim Zubringer auf die Enzersberg Landesstraße übsersah ein entgegenkommender Pkw-Lenker (52) aus Koppl den Schladminger und rammte ihn seitlich. Der 56-Jährige bieb regunglos am Boden liegen. Unter der Führung eines Primars einer Salzburg Rehaklinik eilten mehrere Unbeteiligte sofort zu Hilfe. Ein Notarzt traf daraufhin per Hubschrauber an der Unfallstelle ein. Der Christophorus-Heli brachte den Motorradfahrer anschließend schwerverletzt in das Unfallkrankenhaus.