Der Praktikanten-Cluster in St. Wolfgang ist noch immer in aller Munde. Das Land will nach den bereits getroffenen Maßnahmen nun mit weiteren Schritten reagieren. „Damit wir Klarheit haben, werden die Praktikanten in Tourismusbetrieben in St. Gilgen und Strobl getestet“, erklärte Landeshauptmann Wilfried Haslauer heute Abend.