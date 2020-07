Ärztlicher Leiter: „Cluster in St. Wolfgang macht uns keine Angst“

Was eine künftige Ampel betrifft, so zeige St. Wolfgang einen „wunden Punkt“ auf, sagte Haberlander. Denn der Bezirk Gmunden weist derzeit weniger Infizierte aus als St. Wolfgang, da die Betroffenen ihren Heimatbezirken zugerechnet werden. Hier müsse man sich überlegen, welche Kennzahlen man verwenden wolle, so Haberlander. Laut Tielman Königswieser, Ärztlicher Leiter des Salzkammergut-Klinikums und Mitglied des Krisenstabs, in der „ZiB 2“ am Montagabend: „Der Cluster in St. Wolfgang macht uns Medizinern keine Angst.“