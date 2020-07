62 Infizierte, nur noch wenige auch vor Ort

Das bestätigt auch Carmen Breitwieser vom Krisenstab des Landes Oberösterreich: „Vermutlich ist St. Wolfgang der am besten getestete Ort Österreichs, und die meisten infizierten Personen sind nicht mehr da.“ So etwa reisten von 14 betroffenen Niederösterreichern sieben nach Hause, sechs blieben in St. Wolfgang in Quarantäne. Mit Stand Dienstag, 6 Uhr, waren 62 Infizierte aus dem „Cluster St. Wolfgang“ bekannt. Nur bei 38 von insgesamt 1183 durchgeführten Tests waren die Ergebnisse noch ausständig, teilte der Krisenstab des Landes Oberösterreich am Montagabend mit.