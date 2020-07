278 Kontrollen durchgeführt

Seit Jahresbeginn haben die Beamten im Kampf gegen illegales Glücksspiel österreichweit nicht weniger als 278 Kontrollen durchgeführt. Und diese offensichtlich nicht um sonst: Insgesamt 660 Automaten wurden von den Fahndern aus dem Verkehr gezogen. Am meisten kamen die Finanzpolizisten in der Bundeshauptstadt ins Schwitzen: Jedes zweite illegale Gerät war in Wien aufgestellt. 13 Millionen (!) Euro Geldstrafe wurden im Zuge dessen beantragt.