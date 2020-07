Eine 53-jährige Deutsche ist Montagnachmittag bei einem Unfall mit ihrem Mountainbike in Söll in Tirol (Bezirk Kufstein) schwer verletzt worden. Die Frau war im Bereich der dortigen Talstation unterwegs, als sie laut Polizei in einer Kurve zu weit an den Fahrbahnrand gekommen sein dürfte und stürzte.