Es war in der Vorwoche ein lauer Sommerabend im oststeirischen Fürstenfeld, den die Gäste eines beliebten Lokals nutzten: Auf der gemütlichen Terrasse wurde das eine oder andere Glaserl Wein getrunken, in der Gaststätte angeregt diskutiert. Bis das entspannte Zusammensein jäh unterbrochen wurde: „Ein mir bekannter Stammgast platzte zur Tür herein, legte einem Gast beim Eingang die Hand auf die Schulter, hustete ihn an und sagte, er komme gerade vom Kroatien-Urlaub. Dort sei er erkrankt“, berichtet der Wirt noch immer schockiert der „Steirerkrone“.