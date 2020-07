VP kritisiert Wahlkampfvorbereitung

Während Vize-Kanzler Werner Kogler bei seiner Ansprache in Linz gestern offen seine Sympathie für Schwarz-Grün äußerte, hatte VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer wenig Freude mit dem Grünen-Parteitag: „Es ist bemerkenswert, dass sich die Grünen inmitten der schwersten Krise in Wahlkampfvorbereitung befinden. Was Oberösterreich nicht braucht, ist ein Jahr lang Dauerwahlkampf.“