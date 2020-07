Behörden befürchten weiteren Anstieg der Infektionszahlen

Am Samstag war ein erster Fall bekannt geworden, mittlerweile seien zehn weitere hinzugekommen. Die Patienten seien zwischen 24 und 70 Jahre alt. Es gebe Befürchtungen, dass die Zahl der Neuansteckungen in Da Nang in den kommenden Tagen noch erheblich steigen könnte. Zwei der Corona-Infizierten seien in kritischem Zustand.