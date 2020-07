Bilder als Objekte

David Holzinger, mit 33 Jahren der Jungspund im Künstlerkreis, wird im Herbst in Wien in der Schau „Landschaftsmalerei nach Gerhard Richter“ zu sehen sein. Den Vorgeschmack darauf gibt er schon jetzt in Hellmonsödt. Illusion, Pastoses, Durchscheinendes und Konzept durchdringen einander. Er stellt seine Landschaftsbilder, die er mehr als Objekte verstanden haben will, zum ersten Mal in Oberösterreich aus.