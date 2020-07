Pfotenhilfe-Chefin geschockt

Der erst sechs Monate alte Schäferrüde landete schließlich bei der Pfotenhilfe Lochen. „Ich war schockiert, als mir das gepeinigte Hundekind übergeben wurde“, sagt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler, die den jungen Schäferhund Leo getauft hat. „Der Täter muss Leo immer wieder mit einem harten Gegenstand ins Gesicht geschlagen haben. Am Hals hatte er Würgespuren, die Haut war mit blauen Flecken übersät.“ Als Folge der Misshandlungen musste der Hund sogar an der Hüfte operiert werden. Nur langsam erholt er sich von seinen körperlichen Verletzungen, sagt Stadler: „Noch schlimmer sind seine seelischen Wunden. Ich betreue ihn persönlich rund um die Uhr.“ Am 13. August findet der Prozess gegen Leos Peiniger statt.