Zwei Wolfssichtungen in nur einer Woche sorgen für helle Aufregung im Bezirk St. Pölten-Land. Nach dem Vorfall in Brand-Laaben, die „Krone“ berichtete, deuten Fotos nun auf eine Sichtung in Schwarzenbach hin. Auch weil es sich laut Augenzeugen wohl nicht um dasselbe Tier handelt, warnen jetzt die örtlichen Waidmänner.