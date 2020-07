Völlig überraschend legt Hermann Primus nach 29 Bürgermeisterjahren in St. Paul sein Amt vorzeitig zurück. Auch in Dellach im Gailtal tut sich was: Gemeindechef Johannes Lenzhofer wurde von der VP Dellach im Gailtal zum Kandidaten für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl im kommenden Jahr einstimmig nominiert.