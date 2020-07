Es ist ein Projekt, an dem schon viele gescheitert sind. Umso mehr überrascht, dass Verkehrsministerin Gewessler das einheitliche Klimaticket bereits 2021 auf Schiene bringen will. „Das macht natürlich nur Sinn, wenn alle Varianten gleichzeitig eingeführt werden“, mahnte Mikl-Leitner. Zuletzt war die Rede davon, vorerst nur das bundesweite Öffi-Ticket für jährlich 1095 Euro – umgerechnet drei Euro am Tag – einzuführen, was den allermeisten Pendler keinen Vorteil bringen würde. „Wir wollen verhindern, dass die Länder auf der Strecke bleiben“, so Mikl-Leitner.