„Für die allermeisten Österreicher ist es nicht gefährlich“

Wien-Hietzing: Hier hat der Internist und Ex-Politiker Dr. Marcus Franz seine Ordination. Für ihn sind die Maßnahmen der Regierung teils „schwer verständlich und nachvollziehbar“. Masken hält er für sinnvoll, „in Wartezimmern, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in engen Räumen, wo Menschen länger miteinander Zeit verbringen, und in Kirchenchören“. In „gut belüfteten Supermärkten“ hingegen nicht, auch nicht beim Wandern, wo er öfters auf Maskenträger trifft - „aus lauter Angst vor einer Infektion, da kann einfach nix passieren“.