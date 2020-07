„Leute kommen auch in der Nacht“

Auch Norbert Hackl hat auf seinem für die glücklichen Schweine bekannten Labonca-Biohof in Burgau seit Kurzem einen Selbstbedienungsautomaten. „Ich bin wirklich überwältigt, wie gut er geht. Die Leute kommen, wenn sie Gusto kriegen, auch mitten in der Nacht vorbei und holen sich etwas. Als Zusatzangebot zum Laden ist das genial.“ Es geht sogar so gut, dass Hackl jetzt einen zweiten Automaten in Graz plant.