„Die Quarantäne hat dem Tourismussektor in Spanien, der sich auf einen katastrophalen Sommer gefasst macht, den Rest gegeben“, titelte die sonst nicht zum Alarmismus neigende Zeitung „El País“ am Montag. Auch Norwegen und Belgien setzten bereits Quarantäneregeln für Spanien-Rückkehrer in Kraft. Frankreich warnt vor Reisen nach Katalonien und in andere Regionen.