85 Sommer- und 25 Hitzetage in Innsbruck

Die Erkenntnis der Bestandsaufnahme, die rund 25.000 Euro kostete: Mit durchschnittlich mehr als 85 Sommer- und 25 Hitzetagen ist Innsbruck wärmer als Salzburg. „Seit den 1960er Jahren hat die Temperatur in der Landeshauptstadt um zwei Grad zugenommen“, unterstrich Bürgermeister Georg Willi. Hitzeinseln finden sich vor allem im bebauten Gebiet. So zeigt die im Zuge der Bestandsaufnahme erstellte und am Montag präsentierte Stadtklimamodellierung, dass die Innenstadt stärker betroffen ist als das Umland. Grün- und Wasserflächen reduzieren nämlich die Temperaturen.