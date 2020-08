„Echter Profi!“

Weshalb Jessica beschloss, den Nasalabstrich selbst durchzuführen: „Darin war ich am Ende ein echter Profi!“ Die Tests waren alle negativ und sie ist bereits am Set: „Ich bin wieder am Arbeiten. Und ich würde mir jeden Tag einen Wattestab bis ins Gehirn stoßen, um die Sicherheit von jedem Einzelnen am Set zu gewährleisten!“