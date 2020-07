Kritik an USA

Zuletzt war Hanks vor allem wegen seiner Coronavirus-Erkrankung in den Schlagzeilen, die er sich eingefangen hatte, als er in Australien war. Die Reaktion der USA auf das Virus betrachtet er äußerst kritisch. „Das offizielle, aber auch das individuelle Verhalten haben nur Fragezeichen bei mir hinterlassen“, bemängelte er gegenüber „The Guardian“. „Es gibt wirklich nur drei Dinge, die jeder tun muss: eine Maske tragen, soziale Distanz wahren und Hände waschen.“