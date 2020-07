Für Luggi Ascher, Geschäftsführer des Veranstaltungszentrums Komma in Wörgl, nehmen die Auswirkungen der vergangenen Monate existenzbedrohende Ausmaße an. „Für uns wird die finanzielle Lage von Woche zu Woche angespannter. Ein Covid-19-Präventionskonzept wird gerade ausgearbeitet und bis Mitte August nach den aktuellen Erfordernissen umgesetzt“, so Ascher, der sich vor Kurzem über das Rote Kreuz zum Corona-Beauftragen hat ausbilden lassen. Auch für den bekannten Unterländer Kulturtempel sieht die derzeitige Realität so aus, dass für jede Veranstaltung ein individuell angepasstes Corona-Konzept benötigt wird.