Während eines Flugs von Budapest nach München haben Zwillingsschwestern am Montag das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verweigert und mussten deshalb nach ihrer Ankunft in Deutschland eine Geldstrafe in der Höhe von jeweils 1000 Euro bezahlen. Das Bordpersonal musste die beiden ungarischen Frauen während des Flugs wiederholt dazu auffordern, die vorgeschriebene Gesichtsmaske zu tragen, was diese jedoch verweigerten. Zudem sollen sie laut Aussagen der Flugbegleiter dem Kabinenchef den Mittelfinger gezeigt haben.