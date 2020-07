Die von der AK geförderte und vom Verein Frauen für Frauen Burgenland initiierte Online-Plattform bietet verschiedene Informationen rund um die Themen Beruf, Familie, Partnerschaft und Gesundheit an. Besonders hilfreich ist zurzeit die Rubrik für Arbeitssuchende. In dieser werden Tipps zur Jobsuche vermittelt und auch arbeitsrechtliche Grundlagen erklärt. „Die Plattform ermöglicht es, digital an wichtige Infos zu gelangen, die sonst für viele nicht zugänglich wären“, erklärt Magdalena Freißmuth, Geschäftsführerin von Frauen für Frauen.