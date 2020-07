Wie berichtet, befindet sich das Gesetz gegen Hass im Netz mittlerweile auf der Zielgeraden. Ende der Woche will die Regierung das neue Maßnahmenpaket in die Begutachtung schicken. Laut Justizministerin Alma Zadić wird „das Strafrecht fit für das 21. Jahrhundert gemacht, indem wir einige Gesetze angepasst haben“. Doch was denken die „Krone“-Leser über die neue Initiative der Regierung?