„Das Coronavirus war hart für mich“, sagte Dimitrow am Wochenende beim Schauturnier in Nizza der spanischen Sportzeitung „Marca“. Er sei noch nicht bereit, um wieder auf höchstem Niveau zu spielen, erklärte Dimitrow. „Ich habe schlecht geatmet, ich habe mich schlecht gefühlt“, berichtete der 19. der Weltrangliste. Er habe alle Symptome gezeigt, sei müde gewesen und habe seinen Geruchs- und Geschmackssinn verloren. Nach der Rückkehr auf den Tennisplatz habe er an manchen Tagen für einige Stunden spielen können, manchmal aber auch komplett aussetzen und sich erholen müssen.